Самый быстрый кроссовер Skoda засняли до премьеры

Самый быстрый кроссовер Skoda засняли до премьеры1
- 23.03.2026, 11:35
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Kodiaq RS получит более 300 лошадиных сил и спортивную подвеску.
В интернет попали фото нового Skoda Kodiaq RS. Заряженный кроссовер получит турбомотор мощностью не менее 300 сил.
Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq RS презентуют в 2027 году, а пока он проходит испытания. Об этом сообщает сайт Motor.es.
На фото новый Skoda Kodiaq RS не изменился внешне, однако не исключено, что его замаскировали под нынешний кроссовер. В любом случае заряженная версия будет отличаться от стандартного Kodiaq более агрессивными бамперами и 20-дюймовыми дисками, а в салоне установят спортивные сиденья.
Кроссовер Skoda Kodiaq RS сохранит 2,0-литровый турбомотор, однако его мощность увеличат с 265 минимум до 300 сил. Вполне возможно, что нынешняя 265-сильная версия также останется в линейке.
Разгон до 100 км/ч займет примерно 6 с, а максимальная скорость превысит 230 км/ч, то есть это будет самый быстрый бензиновый кроссовер Skoda.
Кроме того, сообщается, что появится «мягкая» гибридная установка, что позволит снизить расход топлива и вредные выбросы. Новый Skoda Kodiaq RS сохранит спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза.