ВСУ парализовали поставки российской нефти через Балтийское море 2 23.03.2026, 15:50

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Мощный удар остановил порты Приморск и Усть-Луга.

Экспорт российской нефти через порты Балтийского моря, которые являются ключевым маршрутом поставок за рубеж, временно остановлен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Причиной стала масштабная атака беспилотников на Ленинградскую область. По данным собеседников агентства, в результате налёта, в котором участвовало не менее 60 дронов — крупнейшего с начала войны — были остановлены оба основных балтийских порта: Приморск и Усть-Луга. Через них проходит до половины всего российского нефтяного экспорта.

Вечером 22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку на Приморск. По его словам, в порту, откуда ежедневно отправляется около 1 млн баррелей нефти, загорелись несколько резервуаров с топливом.

Источники Reuters также сообщили о приостановке отгрузок в Усть-Луге, через который экспортируется примерно 700 тысяч баррелей в сутки. При этом пока нет точной информации, получил ли терминал повреждения.

На фоне этих событий российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в попытке воспользоваться ростом цен на энергоресурсы, вызванным конфликтом вокруг Ирана. Ранее атакам дронов уже подвергался порт Новороссийск на Чёрном море, из-за чего он отстаёт от графика отгрузок примерно на 10 дней.

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