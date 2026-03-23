ВСУ парализовали поставки российской нефти через Балтийское море

ВСУ парализовали поставки российской нефти через Балтийское море2
- 23.03.2026, 15:50
- 8,524
Мощный удар остановил порты Приморск и Усть-Луга.
Экспорт российской нефти через порты Балтийского моря, которые являются ключевым маршрутом поставок за рубеж, временно остановлен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Причиной стала масштабная атака беспилотников на Ленинградскую область. По данным собеседников агентства, в результате налёта, в котором участвовало не менее 60 дронов — крупнейшего с начала войны — были остановлены оба основных балтийских порта: Приморск и Усть-Луга. Через них проходит до половины всего российского нефтяного экспорта.
Вечером 22 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку на Приморск. По его словам, в порту, откуда ежедневно отправляется около 1 млн баррелей нефти, загорелись несколько резервуаров с топливом.
Источники Reuters также сообщили о приостановке отгрузок в Усть-Луге, через который экспортируется примерно 700 тысяч баррелей в сутки. При этом пока нет точной информации, получил ли терминал повреждения.
На фоне этих событий российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями в попытке воспользоваться ростом цен на энергоресурсы, вызванным конфликтом вокруг Ирана. Ранее атакам дронов уже подвергался порт Новороссийск на Чёрном море, из-за чего он отстаёт от графика отгрузок примерно на 10 дней.