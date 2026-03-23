Новый двигатель от Jeep удивляет мощностью 5 23.03.2026, 14:37

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иллюстративное фото

Он превосходит прежний V6.

Компания Jeep представила новый 2,0-литровый турбированный двигатель Hurricane 4, который, согласно заявленным характеристикам, способен развивать больше мощности при меньшем расходе топлива по сравнению с прежними силовыми установками, включая V6, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новый мотор дебютировал в модели Jeep Grand Cherokee 2026 года и в перспективе может быть внедрен и в другие автомобили бренда. Он выдает 324 л.с. и 332 lb-ft крутящего момента, демонстрируя один из лучших показателей мощности на литр в своем классе.

Ключевой особенностью двигателя является использование передовых технологий, включая двойной впрыск топлива (прямой и распределенный), систему изменения фаз газораспределения, турбокомпрессор с изменяемой геометрией, а также архитектуру цикла Миллера и степень сжатия 12:1. В каждом цилиндре используется предварительная камера сгорания и две свечи зажигания, работающие в разных режимах для повышения эффективности.

По данным разработчиков, Hurricane 4 обеспечивает примерно на 20% больше мощности и на 10% меньший расход топлива по сравнению с 2,0-литровым двигателем Wrangler, а также превосходит прежний Pentastar V6 по мощности и крутящему моменту при сопоставимой или лучшей экономичности.

Эксперты отмечают, что переход к более компактным двигателям связан с ужесточением экологических требований и общей тенденцией к повышению эффективности силовых установок. Однако долгосрочная надежность новой технологии пока остается под вопросом.

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