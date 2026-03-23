Сильный пожар: появились спутниковые фото последствий удара ВСУ по порту «Приморск»5
- 23.03.2026, 14:46
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Горят четыре резервуара с нефтепродуктами.
В порту «Приморск» в Ленинградской области РФ после атаки Сил обороны Украины продолжается масштабный пожар, повреждены несколько резервуаров с топливом. Об этом свидетельствуют опубликованные «Радио Свободой» спутниковые снимки порта в понедельник, 23 марта.
На кадрах видно два очага пожара и сильное задымление. Вероятно, в результате удара повреждены по меньшей мере четыре емкости с нефтепродуктами.
Ночью 23 марта дроны СБУ и других подразделений Сил обороны атаковали крупнейший в Балтийском море российский нефтеналивной порт «Приморск». Местные власти заявляли о «перехвате» 60 БпЛА в Ленинградской области и пожаре в порту.
Генштаб ВСУ сообщал о поражении резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.