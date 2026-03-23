Сильный пожар: появились спутниковые фото последствий удара ВСУ по порту «Приморск» 5 23.03.2026, 14:46

5,258

Горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

В порту «Приморск» в Ленинградской области РФ после атаки Сил обороны Украины продолжается масштабный пожар, повреждены несколько резервуаров с топливом. Об этом свидетельствуют опубликованные «Радио Свободой» спутниковые снимки порта в понедельник, 23 марта.

На кадрах видно два очага пожара и сильное задымление. Вероятно, в результате удара повреждены по меньшей мере четыре емкости с нефтепродуктами.

Ночью 23 марта дроны СБУ и других подразделений Сил обороны атаковали крупнейший в Балтийском море российский нефтеналивной порт «Приморск». Местные власти заявляли о «перехвате» 60 БпЛА в Ленинградской области и пожаре в порту.

Генштаб ВСУ сообщал о поражении резервуарного парка и нефтеналивной инфраструктуры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com