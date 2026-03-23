Украина может создать противовертолетные дроны 2 23.03.2026, 16:15

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Эксперт объяснил, как это изменит ситуацию на фронте.

Украине в «обзорной перспективе» могут появиться дроны, специализированные на уничтожении вертолетов. Такое мнение высказал Олег Катков, главный редактор Defense Express, в эфире Radio NV, комментируя сбивание российского вертолета Ка-52 FPV-дроном.

Он пояснил, что такие дроны могут быть адаптированы под эту задачу, учитывая необходимый вес боевой части, дальность полета и возможность ожидания цели на земле.

«И поэтому создание таких дронов, которые смогут из засад атаковать вертолеты, причем будучи адаптированными для атаки такой цели - с учетом скоростей, влияния лопастей на полет дрона. Имеется в виду то, что когда FPV-дрон приближается к вертолету, на него очень сильно влияют воздушные потоки, создаваемые лопастями вертолета, вращающимися с большой скоростью. И это создает очень сильные воздушные потоки, которые будут препятствовать турбулентности и всему прочему», - сказал Катков.

Он добавил, что если украинским разработчикам удастся решить эту проблему и создать такое устройство - это приведет к тому, что РФ может отказаться от использования своих ударных вертолетов в зоне, куда такие БПЛА смогут долететь. Аналитик пояснил:

«Ну и начнется гонка вооружений. Мы будем увеличивать дальность действия наших противовертолетных дронов, Россия будет пытаться что-то придумать, чтобы сохранить их актуальность. Пока мне кажется, что такой сценарий возможен».

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