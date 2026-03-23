СБУ уничтожила десятки единиц техники РФ на Донетчине 1 23.03.2026, 18:17

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Под удар попали артиллерия, РЭБ и радиолокационные станции оккупантов.

Оперативно-боевая группа ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях эффективно уничтожает вражеские цели на восточном фронте.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», во время выполнения боевых задач на временно оккупированной территории Донецкой области украинские защитники поразили артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции противника.

В частности, уничтожено:

САУ 2С9 «Нона-С»;

три гаубицы Д-20;

зенитную установку ЗУ-23-2.

Также нанесены удары по месту дислокации личного состава 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» оккупационных войск РФ.

Кроме того, поражен ряд комплексов РЭБ и РЛС, обеспечивавших связь и контроль воздушного пространства противника.

Среди уничтоженных комплексов:

4 комплекса РЭБ «Гроза»;

2 комплекса РЭБ «КОП-2»;

2 комплекса РЭБ «Силок»;

РЛС 1Л122М «Гармонь»;

комплекс РЭБ «SkyHunter4PC/FPV»;

2 комплекса РЭБ «Поле-21М»;

комплекс РЭБ «Пероед»;

2 РЛС «Енот»;

3 РЛС ОВП Системы контроля воздушного пространства.

Благодаря мастерской работе украинских воинов противник понес существенные потери и лишился важных элементов управления и координации.

Кадры боевых действий опубликованы в соцсетях.

Боевая группа ГУ СБУ уничтожила не менее 23 единиц техники врага на Донетчине: артиллерию, РЭБ и РЛС. ВИДЕО

Оперативно-боевая группа СБУ уничтожила артиллерию, РЭБ и РЛС врага в Донецкой области. Поражены десятки единиц техники оккупантов.

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