Израиль взял в плен несколько членов «Хезболлы» 24.03.2026, 2:53

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В ходе операции на юге Ливана.

Израильские военные в ходе операции на юге Ливана захватили в плен несколько участников отряда «Радван» шиитского движения «Хезболла». Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, это произошло в ходе операции по поиску оружия. Бойцы «Хезболлы», по данным пресс-службы, планировали оборудовать огневую позицию для запуска противотанковых ракет.

«После обнаружения террористы сдались. Они были задержаны войсками и переправлены на территорию Израиля для дальнейшего допроса. У них было обнаружено большое количество оружия и снаряжения», — говорится в публикации.

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