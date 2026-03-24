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Израиль взял в плен несколько членов «Хезболлы»

  • 24.03.2026, 2:53
  • 2,318
Израиль взял в плен несколько членов «Хезболлы»

В ходе операции на юге Ливана.

Израильские военные в ходе операции на юге Ливана захватили в плен несколько участников отряда «Радван» шиитского движения «Хезболла». Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, это произошло в ходе операции по поиску оружия. Бойцы «Хезболлы», по данным пресс-службы, планировали оборудовать огневую позицию для запуска противотанковых ракет.

«После обнаружения террористы сдались. Они были задержаны войсками и переправлены на территорию Израиля для дальнейшего допроса. У них было обнаружено большое количество оружия и снаряжения», — говорится в публикации.

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