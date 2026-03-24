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Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву

  • 24.03.2026, 10:31
  • 6,052
Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву

Взрывы были слышны в различных частях города.

В результате утреннего иранского ракетного обстрела центральных районов Израиля шесть человек получили ранения, спасательные службы работают на нескольких местах падений, пишет cursorinfo.co.il.

По данным экстренных служб, удары были зафиксированы сразу в четырех точках в районе Тель-Авива. Один из эпизодов, по предварительной информации, связан с прямым попаданием. Взрывы были слышны в различных частях города, вызвав панику среди жителей.

На места происшествий оперативно прибыли бригады медиков и спасателей, которые оказывают помощь пострадавшим. Сообщается также о значительном ущербе жилым зданиям.

Сигналы тревоги звучали в районах Дан, Шарон и Самария. После оценки обстановки Командование тыла разрешило жителям покинуть защищенные помещения, подчеркнув при этом необходимость строго соблюдать дальнейшие указания безопасности.

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