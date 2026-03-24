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В Минске на 11 участках дорог можно получить штраф за превышение скорости

  • 24.03.2026, 11:02
  • 3,048
В Минске на 11 участках дорог можно получить штраф за превышение скорости
Фото: onliner

Где стоят камеры?

Во вторник, 24 марта, мобильные датчики контроля скорости работают на 10 участках улично-дорожной сети Минска. Об этом предупредили в столичной Госавтоинспекции.

Скоростные ограничения в зависимости от места установлены до 60-90 км/ч. Спидкамы работают на следующих участках:

пр. Независимости (60, 80 км/ч);

МКАД (90 км/ч);

пр. Партизанский (60 км/ч);

ул. Аранская (60 км/ч);

ул. Московская (60 км/ч);

ул. Домашевская (60 км/ч);

ул. Орловская (60 км/ч);

пр. Жукова (60 км/ч);

ул. Притыцкого (60 км/ч);

пр. Дзержинского (60 км/ч);

ул. Аэродромная (60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.

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