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NYT: США готовят высадку тысяч десантников на «нефтяной остров»

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  • 24.03.2026, 12:07
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NYT: США готовят высадку тысяч десантников на «нефтяной остров»

Эти войска могут прибыть в любую точку мира за 18 часов.

США готовят план отправки 3 тысяч солдат из «сил немедленного реагирования» 82-й воздушно-десантной дивизии на иранский остров Харк. Эти войска могут прибыть в любую точку мира за 18 часов и поддержать возможное наступление на стратегический нефтяной центр Ирана, сообщает New York Times (перевод — cursorinfo.co.il).

Переговоры продолжаются, но рассматриваются и другие варианты. Военные США изучают возможность размещения десантников вместе с штабными подразделениями для поддержки операций. Источники New York Times подчеркивают, что речь пока идет только о «осторожном планировании». Официальных приказов от Пентагона или Центрального командования пока нет.

Возможные войска будут выбраны из «сил немедленного реагирования» 82-й дивизии — около 3 тысяч десантников, способных быстро развернуться. Они могут участвовать в захвате острова Харк, ключевого экспортного пункта иранской нефти, известного как «нефтяной остров».

Еще один вариант — участие около 2,5 тысяч морских пехотинцев из 31-й экспедиционной группы. Их инженерные подразделения смогут быстро восстановить поврежденный в последних авиаударах аэродром. После этого ВВС США смогут доставлять технику и снабжение, а десантники дивизии 82 смогут присоединиться.

Плюс десантников — скорость прибытия. Минус — отсутствие тяжелой техники и бронированных машин, которые защитили бы их при возможной контратаке Ирана. Морская пехота не имеет долгосрочной логистики, в отличие от дивизии 82, которая может поддерживать операции дольше.

Штаб 82-й дивизии станет дополнительным командным центром для координации операции. В марте газета Washington Post сообщала, что дивизионный штаб отменил участие в учениях в Луизиане. Решение приняли, чтобы командование оставалось на месте в Северной Каролине, если Пентагон даст приказ о переброске.

«Сила немедленного реагирования» дивизии 82 несколько раз разворачивалась в последние годы. В январе 2020 они выезжали на Ближний Восток после атаки на посольство США в Багдаде. В августе 2021 участвовали в эвакуации в Афганистане. В 2022 году помогали Украине в Восточной Европе.

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