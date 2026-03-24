В Литве отвергли диалог с белорусским режимом 24.03.2026, 12:13

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Санкции продолжат действовать.

Литва не видит предпосылок для сближения с Беларусью и продолжает придерживаться санкционной политики, заявляют литовские политики. По словам европарламентария Пятраса Ауштрявичюса, любые контакты следует рассматривать в геополитическом контексте с учетом влияния России, тогда как в Сейме отмечают, что текущая ситуация, включая гибридные атаки и тесные связи Минска с Москвой, не создает условий для политического диалога, пишет LRT.

После встречи Александра Лукашенко со специальным представителем США по вопросам Беларуси Джоном Коулом литовские политики вновь оценили перспективы диалога с Беларусью и влияние внешних игроков на этот процесс.

Европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс считает, что обсуждаемое в последнее время сближение Литвы и Беларуси следует оценивать не через призму отдельных экономических проектов, а в более широком геополитическом контексте. По его словам, участие США в этих процессах не стоит переоценивать.

«Я оцениваю это как частично коммерческий проект реализации определенных договоренностей, которые, вероятно, имеют значение для отдельных лиц и компаний, но для литовского государства или, скажем так, для национальных интересов Литвы это имеет меньшее значение», — отметил политик.

Он подчеркнул, что Литве важно исходить из собственных интересов и не подменять стратегический подход краткосрочными выгодами. «Не стоит, как говорится, менять дорогу на тропинку. Поэтому необходимо видеть более широкую картину — прежде всего геополитическую, а не сосредотачиваться на интересах отдельных предприятий», — сказал Ауштрявичюс.

Говоря о характере отношений с Минском, европарламентарий заявил, что решающим фактором остается влияние России.

«Это было и остается, давайте не будем себя обманывать. Эти контакты систематически осуществляются, проводятся консультации, достигаются договоренности и так далее», — подчеркнул он.

По его оценке, зависимость Беларуси от Москвы значительно ограничивает ее самостоятельность. В этом контексте любые попытки нормализации отношений он предлагает рассматривать как часть более широкой стратегии.

«Есть понимание, что это, по сути, сценарий, исходящий из Москвы», — отметил политик, добавив, что «такие действия происходили и будут происходить дальше, поскольку это своего рода попытка выйти из блокады, из санкционного режима».

Комментируя дискуссии внутри Европарламента, Ауштрявичюс признал, что отдельные политики выступают за восстановление контактов с российскими структурами, однако назвал их маргинальными.

Отдельно он остановился на интересах бизнеса, отметив, что часть компаний продолжает искать возможности сотрудничества с Беларусью, несмотря на риски.

«Надо понимать, что все эти так называемые коммерческие интересы с белорусской стороной связаны с высоким уровнем риска и значительной неопределенностью. Сегодня ты можешь быть в почете, а завтра — оказаться в тюрьме, и твой бизнес может перейти под контроль других лиц», — заявил европарламентарий.

По его мнению, в текущих условиях разумнее занять выжидательную позицию. «Фактор неопределенности сохранится на определенное время. Возможно, было бы разумнее воздержаться от подобных договоренностей или сделок с белорусской стороной, выждать и затем уже действовать в более ясных условиях», — отметил он.

Ауштрявичюс также обратил внимание на то, что экономические контакты могут перерастать в политическую проблему.

«Когда бизнес осуществляется, он представляется как частный, а когда возникают проблемы — он неожиданно становится предметом государственной ответственности. Это неправильно… В этом, возможно, и заключается определенная хитрость Минска», — сказал он.

Говоря о санкционной политике Евросоюза, политик подчеркнул, что на данный момент единство сохраняется, однако предупредил о возможных попытках его ослабить.

«Расшатывание этой солидарной позиции будет происходить под разными предлогами — культурными, историческими и другими», — отметил Ауштрявичюс.

По его словам, в этой ситуации особая роль принадлежит странам региона. «В этом, наверное, заключается особая роль Вильнюса и Варшавы — объяснять, разъяснять и последовательно отстаивать взвешенную политику в отношении Минска», — подчеркнул он.

Европарламентарий добавил, что вопрос отношений с Беларусью выходит за рамки двусторонней повестки. «Минск сегодня является частью агрессии против Украины, а это уже общеевропейская проблема», — заявил Ауштрявичюс.

О том, что предпосылок для улучшения отношений с Минском пока нет, говорит и председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас. Комментируя недавние встречи с участием американской стороны, он отметил, что основной акцент переговоров был сделан именно на белорусском направлении.

«Когда господин Коул был в Литве и встречался с руководителями нашего государства, основной темой разговора были отношения с Беларусью», — сказал политик.

По его словам, литовская сторона ясно обозначила свою позицию: «Мы высказали мнение, что продолжаются гибридные атаки — миграционное давление и другие вопросы».

Однако, как подчеркивает Мотузас, сигналы с белорусской стороны не дают оснований для оптимизма. «После визита Коула, как мы видим, в пятницу вечером вновь появились мигранты, появились шары, что нарушило работу нашего аэропорта», — отметил он, добавив: «Мы не видим перспектив».

Отдельной проблемой остаются литовские перевозчики, чьи грузовики до сих пор находятся на территории Беларуси. По словам политика, ситуация остается неопределенной: «Сегодня перевозчики говорят о том, что если сумма окажется выше стоимости транспортного средства, то платить нецелесообразно».

При этом он обращает внимание на принципиальный момент: «По нашему мнению, эти грузовики были незаконно задержаны и оставлены на территории Беларуси, а теперь речь идет об оплате».

По его мнению, при наличии доброй воли вопрос мог бы быть решен иначе. «Если бы была добрая воля и нормальные отношения, они были бы просто освобождены», — отметил он.

Говоря в целом о политическом диалоге, Мотузас подчеркивает, что пока для него нет содержательной основы. «Мы пока не видим перспектив, потому что о чем нам говорить в повестке дня? Все эти проблемы сохраняются, и ситуация в Беларуси не изменилась», — сказал он.

Дополнительным фактором он называет тесные связи Минска с Москвой. «Мы видим, что эти отношения действительно очень тесные», — добавил политик.

Комментируя возможную роль США, Мотузас отметил, что Вашингтон уже вовлечен в процесс, однако его политика остается труднопрогнозируемой.

«Сегодня США уже вовлечены в этот процесс. При этом внешнюю политику Соединенных Штатов действительно сложно прогнозировать», — сказал он.

В то же время он допускает, что США могут сыграть роль посредника. «Они выступают в роли своеобразного миротворца. Администрация Трампа надеется, что сможет побудить Лукашенко к диалогу с Литвой и другими странами», — отметил он.

При этом литовская сторона положительно оценивает усилия США по освобождению политических заключенных.

Однако, несмотря на дипломатическую активность, Литва намерена придерживаться действующей санкционной политики. «Литва будет придерживаться политики санкций, поскольку они приняты совместно со странами Европейского союза», — подчеркнул Мотузас, добавив, что «мы не видим возможности вести переговоры или поддерживать контакты с белорусской стороной на политическом уровне».

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