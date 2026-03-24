Цены на нефть стремительно растут, несмотря на обещания Трампа 6 24.03.2026, 12:36

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Биржевые аналитики назвали причину.

Цены на нефть утром 24 марта возобновили рост после резкого падения по итогам торговой сессии 23 марта. Это произошло на фоне опасений, что в войну на Ближнем Востоке могут быть втянуты другие страны, сообщает Bloomberg.

По данным портала investing, по состоянию на 9:48 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 2,59 доллара – до 98,51 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 2,39 доллара – до 90,52 доллара за баррель.

Издание отмечает, что стоимость нефти марки Brent по итогам торговой сессии 23 марта упала на 11% из-за того, что президент США Дональд Трамп отложил на пять дней угрозу нанести удар по энергетической инфраструктуре Ирана, заявив, что ведутся переговоры с Тегераном. Журналисты добавляют, что иранские власти опровергли факт проведения переговоров, в то время как Израиль продолжал атаковать эту страну.

Между тем, Bloomberg со ссылкой на The Wall Street Journal отмечает, что союзники США в Персидском заливе постепенно приближаются к тому, чтобы присоединиться к войне против Ирана. По данным источников журналистов, саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман близок к решению присоединиться к атакам.

«Если страны Персидского залива присоединятся к конфликту, это будет означать значительную эскалацию», – отметил аналитик рынка глобального онлайн-брокера XS.com Лин Тран.

Между тем, по данным иранских СМИ, заместитель председателя иранского парламента Али Никзад дал понять, что полноценное судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено и переговоров с Вашингтоном не будет.

В то же время, по информации источника CBS, Тегеран изучает письма, полученные от Вашингтона через посредников.

«Неясно, насколько продвинулись переговоры за кулисами и готов ли на данном этапе Корпус стражей исламской революции (КСИР) идти на компромисс, поскольку он по-прежнему прочно контролирует Ормузский пролив», – отметили аналитики RBC Capital Markets LLC.

По данным Bloomberg, в последние дни небольшое количество судов успешно вышло из Персидского залива, то есть они прошли и Ормузский пролив. Однако основной поток судов остается заблокированным.

Аналитики компании Macquarie прогнозируют, что цены на нефть после заявления Трампа о переговорах с Ираном могут снизиться до 85–90 долларов за баррель с «учетом возможного снижения напряженности». В то же время эксперты ожидают, что котировки вернутся в диапазон 110 долларов за баррель, если не будет восстановлено полноценное судоходство в Ормузском проливе, сообщает Reuters.

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