Украинская разведка уничтожила российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» 2 24.03.2026, 18:08

10,388

Успешная операция в Крыму.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео уничтожения в Крыму пусковой установки «Бастион-М» и двух дорогостоящих ракет «Циркон».

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в своем Telegram-канале.

В ночь на 24 марта бойцы Департамента беспилотных систем Главного управления разведки выследили в Крыму колонну пусковых установок «Бастион-М», которая двигалась к позициям.

В результате ударов уничтожена одна из пусковых и две дорогостоящие ракеты «Циркон». Еще один «Бастион» получил повреждения.

Как сообщает ГУР, убиты и ранены семь россиян.

Главное управление разведки говорит, что армия РФ применяет ракеты «Циркон» из состава комплекса «Бастион» прежде всего для террора гражданского населения Украины, в частности, южных и восточных областей.

Ведомство отметило, что этой ночью планы россиян атаковать мирные города были сорваны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com