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Украинская разведка уничтожила российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

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  • 24.03.2026, 18:08
  • 10,388
Украинская разведка уничтожила российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Успешная операция в Крыму.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео уничтожения в Крыму пусковой установки «Бастион-М» и двух дорогостоящих ракет «Циркон».

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в своем Telegram-канале.

В ночь на 24 марта бойцы Департамента беспилотных систем Главного управления разведки выследили в Крыму колонну пусковых установок «Бастион-М», которая двигалась к позициям.

В результате ударов уничтожена одна из пусковых и две дорогостоящие ракеты «Циркон». Еще один «Бастион» получил повреждения.

Как сообщает ГУР, убиты и ранены семь россиян.

Главное управление разведки говорит, что армия РФ применяет ракеты «Циркон» из состава комплекса «Бастион» прежде всего для террора гражданского населения Украины, в частности, южных и восточных областей.

Ведомство отметило, что этой ночью планы россиян атаковать мирные города были сорваны.

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