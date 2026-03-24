Украинская разведка уничтожила российские гиперзвуковые ракеты «Циркон»2
- 24.03.2026, 18:08
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Успешная операция в Крыму.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало видео уничтожения в Крыму пусковой установки «Бастион-М» и двух дорогостоящих ракет «Циркон».
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО в своем Telegram-канале.
В ночь на 24 марта бойцы Департамента беспилотных систем Главного управления разведки выследили в Крыму колонну пусковых установок «Бастион-М», которая двигалась к позициям.
В результате ударов уничтожена одна из пусковых и две дорогостоящие ракеты «Циркон». Еще один «Бастион» получил повреждения.
Как сообщает ГУР, убиты и ранены семь россиян.
Главное управление разведки говорит, что армия РФ применяет ракеты «Циркон» из состава комплекса «Бастион» прежде всего для террора гражданского населения Украины, в частности, южных и восточных областей.
Ведомство отметило, что этой ночью планы россиян атаковать мирные города были сорваны.