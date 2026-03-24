Доля не посещающих церковь россиян превысила 50% впервые за все время правления Путина 10 24.03.2026, 20:31

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РПЦ в последние годы неоднократно делала заявления в поддержку войны в Украине.

Доля россиян, не посещающих церковные служб, впервые с 1998 года превысила половину, составив 55%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», проведённого 18–25 февраля. По сравнению с июнем 2025 года этот показатель вырос на 11 процентных пунктов. Лишь 16% опрошенных, согласно исследованию, бывают в храмах не реже раза в месяц, еще 16% — несколько раз в год, а по 7% — примерно раз в год или реже, передает The Moscow Times.

Чаще всего не ходят в церковь мужчины (60%), молодёжь до 25 лет (68%), респонденты со средним образованием и ниже (59%), жители городов с населением 100–500 тыс. человек (60%), рабочие (62%) и учащиеся (71%). Напротив, женщины (51%), люди старше 55 лет (51%), жители Москвы (61%), а также более обеспеченные и имеющие высшее образование посещают религиозные службы заметно чаще.

При этом большинство россиян (73%) относят себя к православию, свидетельствует опрос «Левада-Центра» от сентября 2025 года. Ещё 6% назвали себя мусульманами, 1% — буддистами, 5% — атеистами, а 13% не относят себя ни к какому вероисповеданию.

Русская православная церковь в последние годы неоднократно делала заявления в поддержку войны в Украине. В марте 2024 года на Всемирном русском народном соборе под председательством патриарха Кирилла война была названа «священной». Патриарх также призывал молиться за Владимира Путина, власть и российскую армию, а в январе 2026 года заявил, что тех, кто не согласен с предлагаемыми Кремлем решениями, следует считать «изменниками родины».

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