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Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия

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  • 24.03.2026, 23:02
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Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Ранее глава Белого дома заявил, что США провели с Тегераном «очень сильные переговоры».

Иран согласился с условиями США по отказу от разработки ядерного оружия, сообщил президент Дональд Трамп журналистам.

«Все начиналось с того, что у них не может быть ядерного оружия. Я вчера говорил, каковы 10 главных пунктов [сделки]? Номер один, два и три — у них не может быть ядерного оружия. И у них его не будет... Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились», — сказал Трамп.

23 марта глава Белого дома заявил, что США провели с Ираном «очень сильные переговоры» и пришли к согласию по многим ключевым пунктам. По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы Иран ограничил свою ракетную программу и отказался от разработки ядерного оружия и обогащения урана, передав имеющиеся запасы США.

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