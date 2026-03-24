Хегсет заявил, что Пентагон ведет с Ираном переговоры с помощью бомб 24.03.2026, 23:17

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Пит Хегсет

Министр войны США заявил, что что у Ирана не будет ядерного оружия.

Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон рассматривает себя участником переговоров. Об этом министр заявил во время совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Овальном кабинете.

«Мы тоже видим себя частью переговоров. Мы ведем переговоры с помощью бомб», — сообщил господин Хегсет. По его словам, президент США «ясно дал понять», что у Ирана не будет ядерного оружия. «Наша работа — обеспечить это», — подчеркнул глава Пентагона.

На той же пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что власти Ирана согласились не стремиться к получению ядерного оружия.

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