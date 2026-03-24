Трамп раскрыл, кто ведет переговоры с Ираном

Трамп раскрыл, кто ведет переговоры с Ираном14
- 24.03.2026, 23:54
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Президент США также сообщил о загадочном подарке от Тегерана.
В переговорах с Ираном со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщил президент Дональд Трамп.
Переговоры ведутся с «правильными людьми» в Иране, сказал Трамп, не уточнив, о ком именно идет речь.
По словам Трампа, Иран согласился с требованием о том, что у него «никогда» не будет ядерного оружия.
Кроме того, президент США заявил о том, что Исламская Республика сделала Штатам «большой и потрясающий подарок», который стоит «огромных денег».
«Этот подарок прибыл сегодня. <...> Это было связано с нефтью и газом, и это был очень хороший жест с их стороны. Это показало мне, что мы имеем дело с правильными людьми», — пояснил он.
Трамп добавил, что США удалось добиться смены власти в Иране, поскольку сейчас у страны «совсем другие» лидеры. Хозяин Белого дома также сказал, что Штаты уже победили в этой войне.