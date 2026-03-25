В Молдове ввели режим ЧП в энергетике

В Молдове ввели режим ЧП в энергетике1
- 25.03.2026, 1:13
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Из-за рисков отключения света.
Парламент Молдовы на внеочередном заседании принял решение ввести режим чрезвычайного положения в энергетике на 60 дней из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП) Исакча-Вулканешты, сообщает Newsmaker.
С предложением ввести режим ЧП выступил молдавский премьер-министр Александр Мунтяну. За введение режима проголосовали 72 депутата, еще 18 воздержались.
«Прошлой ночью отключилась линия электропередачи Вулканешты—Исакча. Напоминаю, эта линия обеспечивает до 60–70% потребления электроэнергии. Мы задействовали четыре линии межсоединения с Румынией, но ситуация остается сложной. Уже завтра в часы пик дефицит электроэнергии может достигать 350–400 МВт. Как вы понимаете, возможны веерные отключения», — заявил Мунтяну, выступая на заседании парламента.
По его словам, введение ЧП — это «необходимая, законная и превентивная мера», которая позволит властям мобилизовать дополнительные ресурсы, защитить критическую инфраструктуру и ввести меры для смягчения кризиса в случае необходимости.
Как отметил министр энергетики Дорин Жунгиенту, ремонт ЛЭП продлится около 5-7 дней. Он заявил, что восстановлением поврежденного участка займется украинская сторона, а расходы покроет молдавская компания Moldelectrica.