закрыть
30 июня 2026, вторник, 0:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первая леди Польши выступит на глобальном саммите Мелании Трамп

2
  • 25.03.2026, 7:00
  • 3,194
Первая леди Польши выступит на глобальном саммите Мелании Трамп
Марта Навроцка

Марта Навроцка участвует в мероприятии, посвященном поддержке детей и развитию образовательных технологий.

Первая леди США Мелания Трамп открыла в Вашингтоне саммит Fostering the Future Together (Вместе формируем будущее). В двухдневной конференции, которая проходит в Государственном департаменте и Белом доме, участвует супруга президента Польши Марта Навроцка, передает «Польское радио».

Саммит, организованный первой леди США, собрал представительниц 45 стран и 28 технологических компаний со всего мира. Цель встречи — поддержка и защита детей в эпоху технологических изменений.

«Давайте развивать наш новый глобальный альянс — наше обязательство оказывать положительное влияние на развитие наших детей», — сказала Мелания Трамп, открывая конференцию.

«Миссия нашей коалиции — поддерживать развитие детей, обеспечивая им более широкий доступ к технологиям и образованию. Это исторический момент», — добавила первая леди США.

Вторая часть конференции пройдет 25 марта в Белом доме. В программе этой сессии запланировано выступление первой леди Польши Марты Навроцкой. Кроме нее, свои слова скажут первые леди Франции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы, Сьерра-Леоне, Малави и Косово.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Колхозный косплей
Колхозный косплей Ирина Халип
Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра