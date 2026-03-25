Первая леди Польши выступит на глобальном саммите Мелании Трамп

Первая леди Польши выступит на глобальном саммите Мелании Трамп2
- 25.03.2026, 7:00
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Марта Навроцка участвует в мероприятии, посвященном поддержке детей и развитию образовательных технологий.
Первая леди США Мелания Трамп открыла в Вашингтоне саммит Fostering the Future Together (Вместе формируем будущее). В двухдневной конференции, которая проходит в Государственном департаменте и Белом доме, участвует супруга президента Польши Марта Навроцка, передает «Польское радио».
Саммит, организованный первой леди США, собрал представительниц 45 стран и 28 технологических компаний со всего мира. Цель встречи — поддержка и защита детей в эпоху технологических изменений.
«Давайте развивать наш новый глобальный альянс — наше обязательство оказывать положительное влияние на развитие наших детей», — сказала Мелания Трамп, открывая конференцию.
«Миссия нашей коалиции — поддерживать развитие детей, обеспечивая им более широкий доступ к технологиям и образованию. Это исторический момент», — добавила первая леди США.
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Вторая часть конференции пройдет 25 марта в Белом доме. В программе этой сессии запланировано выступление первой леди Польши Марты Навроцкой. Кроме нее, свои слова скажут первые леди Франции, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Панамы, Сьерра-Леоне, Малави и Косово.