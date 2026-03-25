В России пылают «Новатэк» в Усть-Луге и судостроительный завод в Выборге

В России пылают «Новатэк» в Усть-Луге и судостроительный завод в Выборге4
- 25.03.2026, 11:29
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Последствия атаки БПЛА на Ленинградскую область.
В ночь на 25 марта дроны Украины пролетели 400 и 500 км и добрались до двух портов Российской Федерации на берегу Балтийского моря, свидетельствуют данные OSINTеров. Под удар попал завод «Новатэк» по переработке нефтяного конденсата в Усть-Луге и Выбогский судостроительный завод, пишет «Фокус».
Какие последствия попадания беспилотников по двум стратегическим объектам РФ?
На видео с места попадания в Усть-Луге фигурируют два гигантских резервуара в порту и поврежденное оборудование «Новатэк», показали кадры Telegram-канала Exilenova+. Балтийский порт РФ ежедневно экспортировал 650 тыс. баррелей нефти и 150 тыс. баррелей газового конденсата. Точка попадания — посреди площадки площадью около 1 кв. км, на которой возвышаются 60 цистерн разного размера. При этом об инциденте стало известно около 3 часов 25 марта и на видео не слышно работы средств ПВО РФ.
💥 Russia: Ukrainian drones struck the Port of Ust-Luga on the Baltic Sea, 1,000km from Ukraine.— Igor Sushko (@igorsushko) March 25, 2026
Novatek gas condensate processing complex is on fire.
The port exports 650,000 barrels of oil and 150,000 barrels of gas condensate per day. pic.twitter.com/wxeDDZasAU
В Telegram-канале OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ указано, что БпЛА ударили в точку с координатами 59.711272847270244, 28.434770374426037. Также отмечается, что 25 марта произошел не первый удар по заводу ПАО «Новатэк-Усть-Луга», которое отгружает российскую нефть и перерабатывает газовый конденсат.
Еще одна точка удара дронов расположена севернее Усть-Луги. В канале Exilenova+ написали, что горит порт в Выборге: на фото с места событий — черный столб дыма. Кроме того, появились кадры с поврежденным кораблем. По очертаниям судна OSINTеры установили, что может идти речь о патрульном ледоколе «Пурга» проекта 23550 (шифр «Ермак»), который строили для пограничников в структуре ФСБ РФ. «Пурга» стояла на причале Выборгского судостроительного завода, который, вероятно, также попал под удар БпЛА, отметили аналитики. Медиа «Милитарный» уточнило, что оружие патрульного корабля — артустановка АК-176МА, две зенитные артустановки АК-306М, четыре пулемета и ПЗРК. Также выяснилось, что завод имел заказ на два таких судна, и одно из них получило повреждения.
Минобороны РФ утром 25 марта отчиталось о сбитии 359 дронов Украины, которые были замечены над 13 российскими регионами и над ВОТ Крыма: сколько долетели до Санкт-Петербурга, не уточняется. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом якобы успешно сбили все 33 дрона Украины. При этом он подтвердил, что горит порт Усть-Луги. Генштаб ВСУ пока не подтвердил поражение двух стратегических объектов на берегу Балтийского моря. Обе точки удара — на расстоянии более 500 км от Украины (по прямой).