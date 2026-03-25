В России пылают «Новатэк» в Усть-Луге и судостроительный завод в Выборге 4 25.03.2026, 11:29

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Последствия атаки БПЛА на Ленинградскую область.

В ночь на 25 марта дроны Украины пролетели 400 и 500 км и добрались до двух портов Российской Федерации на берегу Балтийского моря, свидетельствуют данные OSINTеров. Под удар попал завод «Новатэк» по переработке нефтяного конденсата в Усть-Луге и Выбогский судостроительный завод, пишет «Фокус».

Какие последствия попадания беспилотников по двум стратегическим объектам РФ?

На видео с места попадания в Усть-Луге фигурируют два гигантских резервуара в порту и поврежденное оборудование «Новатэк», показали кадры Telegram-канала Exilenova+. Балтийский порт РФ ежедневно экспортировал 650 тыс. баррелей нефти и 150 тыс. баррелей газового конденсата. Точка попадания — посреди площадки площадью около 1 кв. км, на которой возвышаются 60 цистерн разного размера. При этом об инциденте стало известно около 3 часов 25 марта и на видео не слышно работы средств ПВО РФ.

💥 Russia: Ukrainian drones struck the Port of Ust-Luga on the Baltic Sea, 1,000km from Ukraine.

Novatek gas condensate processing complex is on fire.

The port exports 650,000 barrels of oil and 150,000 barrels of gas condensate per day. pic.twitter.com/wxeDDZasAU — Igor Sushko (@igorsushko) March 25, 2026

В Telegram-канале OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ указано, что БпЛА ударили в точку с координатами 59.711272847270244, 28.434770374426037. Также отмечается, что 25 марта произошел не первый удар по заводу ПАО «Новатэк-Усть-Луга», которое отгружает российскую нефть и перерабатывает газовый конденсат.

Еще одна точка удара дронов расположена севернее Усть-Луги. В канале Exilenova+ написали, что горит порт в Выборге: на фото с места событий — черный столб дыма. Кроме того, появились кадры с поврежденным кораблем. По очертаниям судна OSINTеры установили, что может идти речь о патрульном ледоколе «Пурга» проекта 23550 (шифр «Ермак»), который строили для пограничников в структуре ФСБ РФ. «Пурга» стояла на причале Выборгского судостроительного завода, который, вероятно, также попал под удар БпЛА, отметили аналитики. Медиа «Милитарный» уточнило, что оружие патрульного корабля — артустановка АК-176МА, две зенитные артустановки АК-306М, четыре пулемета и ПЗРК. Также выяснилось, что завод имел заказ на два таких судна, и одно из них получило повреждения.

Минобороны РФ утром 25 марта отчиталось о сбитии 359 дронов Украины, которые были замечены над 13 российскими регионами и над ВОТ Крыма: сколько долетели до Санкт-Петербурга, не уточняется. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом якобы успешно сбили все 33 дрона Украины. При этом он подтвердил, что горит порт Усть-Луги. Генштаб ВСУ пока не подтвердил поражение двух стратегических объектов на берегу Балтийского моря. Обе точки удара — на расстоянии более 500 км от Украины (по прямой).

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