Евродепутаты призвали белорусский режим вернуть Николаю Статкевичу полную свободу 6 25.03.2026, 11:49

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Лидеру белорусской оппозиции до сих пор не вернули паспорт.

В Европейском парламенте состоялся второй Форум Николая Статкевича, организованный евродепутатами Пятрасом Ауштрявичюсом и Тейсом Рёйтеном. Форум посвящён недавно вышедшему на свободу политзаключенному, лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу. Во встрече приняли участие активисты партии «Народная Грамада», «Белорусская христианская демократия» и представители белорусского добровольческого движения.

Открывая мероприятие, которое прошло в Брюсселе 24 марта, литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс сосредоточился на нынешнем состоянии Николая Статкевича: «Мы очень рады, что Николай на свободе. Он рад быть в домашней обстановке с женой Мариной Адамович. Но мы знаем, что ему необходима реабилитация. Ему нужно поправить здоровье, и мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал он.

При этом депутат обозначил ключевую проблему: «Безусловно, ему необходимо вернуть паспорт. Сейчас он — человек без удостоверения личности, без паспорта. И одной из главных целей нашей сегодняшней встречи должно быть не просто возвращение Николаю Статкевичу личных документов, но обеспечение ему полной свободы и доброго здоровья в самом широком смысле».

Соорганизатор форума, нидерландский депутат Тейс Рёйтен, подчеркнул, что важно говорить и о самом Статкевиче, и также видеть за ним всех тех, кто продолжает сопротивление.

«Важно выделить такую личность, как Николай Статкевич, — и в его лице представить продолжающуюся сегодня в Беларуси борьбу за свободу: борьбу, которую поддерживают такие люди, как Николай, но и многие другие — безымянные, не известные широкой публике», — сказал Рёйтен.

С приветственным словом к участникам обратился спикер литовского Сейма Юозас Олекас.

Он подчеркнул: «Мы рады, когда освобождаются группы, пусть даже небольшие, белорусских политзаключённых. Однако сотни по-прежнему находятся в тюрьмах, и людей продолжают арестовывать за их политические взгляды. Мы должны быть настойчивы и последовательны. Необходимо требовать от режима Лукашенко прекращения политических репрессий и новых арестов. Только в этом случае мы избежим ситуации, когда политзаключённые становятся заложниками тактики режима по выпрашиванию всё новых уступок».

Напомним, вечером 19 февраля стало известно, что на свободу вышел Николай Статкевич. У политика, как сообщила его жена Марина Адамович, был инсульт, сейчас он восстанавливается. По словам Адамович, политик вернулся домой без эпикриза, медицинских документов и паспорта, что создаёт серьёзные проблемы для получения медицинской помощи.

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