Reuters: Иран частично открыл Ормузский пролив 1 25.03.2026, 11:54

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Но не для всех.

Иран заявил, что «невраждебные» суда могут проходить через Ормузский пролив при условии согласования своих действий с иранскими властями. Об этом говорится в официальной ноте, направленной в Совет Безопасности ООН и Международную морскую организацию, сообщает Reuters.

Документ, подготовленный Министерством иностранных дел Ирана, был также направлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

«Невраждебные суда, включая принадлежащие другим государствам или связанные с ними, могут - при условии, что они не участвуют в актах агрессии против Ирана и не поддерживают их, а также полностью соблюдают объявленные правила безопасности и охраны - воспользоваться правом безопасного прохода через Ормузский пролив по согласованию с компетентными иранскими органами», - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что Тегеран уже «принял необходимые и пропорциональные меры, чтобы предотвратить использование Ормузского пролива агрессорами и их сторонниками для проведения враждебных операций против Ирана».

В то же время отмечается, что суда, оборудование и любые другие активы, принадлежащие США или Израилю, «а также другим участникам агрессии, не имеют права на мирный или невраждебный проход».

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