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Правительство Эстонии созывает экстренное заседание в связи с ударом дрона по электростанции

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  • 25.03.2026, 13:16
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Правительство Эстонии созывает экстренное заседание в связи с ударом дрона по электростанции
Фото: Sergei Stepanov/ERR

Опубликованы фотографии поврежденной трубы.

Правительство Эстонии созовет экстренное заседание в связи с инцидентом, когда дрон, залетевший с территории РФ, повредил трубу электростанции в Аувере.

Об этом сообщает эстонское телерадиовещание ERR.

Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста сообщила в среду утром, что правительство соберется на экстренное заседание в среду «в связи с инцидентом, связанным с безопасностью».

Согласно первоначальной оценке Enefit Power, непосредственного ущерба электростанции не нанесено, и инцидент не окажет значительного влияния на эстонскую энергосистему.

Эстонский вещатель также опубликовал фотографии поврежденной трубы. Можно заметить, что повреждения минимальны.

Как сообщалось, сбившийся с курса беспилотник в ночь на среду врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.

Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.

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