Правительство Эстонии созывает экстренное заседание в связи с ударом дрона по электростанции

Правительство Эстонии созывает экстренное заседание в связи с ударом дрона по электростанции5
- 25.03.2026, 13:16
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Опубликованы фотографии поврежденной трубы.
Правительство Эстонии созовет экстренное заседание в связи с инцидентом, когда дрон, залетевший с территории РФ, повредил трубу электростанции в Аувере.
Об этом сообщает эстонское телерадиовещание ERR.
Министр юстиции Лийза-Ли Пакоста сообщила в среду утром, что правительство соберется на экстренное заседание в среду «в связи с инцидентом, связанным с безопасностью».
Согласно первоначальной оценке Enefit Power, непосредственного ущерба электростанции не нанесено, и инцидент не окажет значительного влияния на эстонскую энергосистему.
Эстонский вещатель также опубликовал фотографии поврежденной трубы. Можно заметить, что повреждения минимальны.
Как сообщалось, сбившийся с курса беспилотник в ночь на среду врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере в Эстонии.
Также сообщалось о падении дрона на территории Латвии.