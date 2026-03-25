В гомельском СИЗО произошел суицид

В гомельском СИЗО произошел суицид4
- 25.03.2026, 14:35
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Там содержится много политзаключенных.
В гомельском СИЗО на улице Книжной, по неподтвержденной информации, произошёл суицид, сообщает издание «Штодзень» со ссылкой на источники.
По данным неофициальных источников, человек находился в одиночной камере (ШИЗО) и покончил с собой, используя собственную одежду. В СИЗО содержится значительное количество «политических», в том числе задержанных по так называемому «делу Гаюна».
После инцидента администрация ввела дополнительные строгие меры безопасности и ограничения, чтобы предотвратить подобные случаи. Обстановка в изоляторе остаётся напряжённой.