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В гомельском СИЗО произошел суицид

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  • 25.03.2026, 14:35
  • 9,398
В гомельском СИЗО произошел суицид

Там содержится много политзаключенных.

В гомельском СИЗО на улице Книжной, по неподтвержденной информации, произошёл суицид, сообщает издание «Штодзень» со ссылкой на источники.

По данным неофициальных источников, человек находился в одиночной камере (ШИЗО) и покончил с собой, используя собственную одежду. В СИЗО содержится значительное количество «политических», в том числе задержанных по так называемому «делу Гаюна».

После инцидента администрация ввела дополнительные строгие меры безопасности и ограничения, чтобы предотвратить подобные случаи. Обстановка в изоляторе остаётся напряжённой.

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