Компания Lamborghini хочет возродить модель, которую не продавала 50 лет 4 25.03.2026, 14:58

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Это станет данью истории компании.

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini готов восполнить крупный пробел в своей линейке. В конце 1970-х компания выпускала гранд-турер Jarama 400 GT, но с 1976 года производство GT было прекращено, и с тех пор Lamborghini не выпускала аналогичных моделей. Сегодня в линейке представлены суперкар Reveulto, спортивный Temerario и внедорожник Urus, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил, что компания планирует создать новый гранд-турер с двумя дверями и четырьмя посадочными местами. При этом он исключил выпуск седана или компактного внедорожника, что указывает на желание сохранить спортивный характер автомобиля. Вероятно, новая модель будет основана на концепте Lanzador, став плагин-гибридом, но более низкой и купеобразной, чем показанный ранее кроссовер.

Фото: Lamborghini

Фото: Lamborghini

Новый GT позволит Lamborghini вернуться к корням и предложить клиентам автомобиль для дальних поездок с большой мощностью и роскошным интерьером, подобно Aston Martin DB12 и Bentley Continental. Использование существующих технологий, например V8 от Temerario, поможет снизить расходы на производство и повысить прибыль бренда.

Создание двухдверного гранд-турера с четырьмя местами станет данью истории компании: первый серийный автомобиль Lamborghini — 350 GT, а Jarama был любимой моделью Ферруччо Ламборгини.

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