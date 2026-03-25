Ленинградская область РФ впервые со времен Второй мировой оказалась под бомбежкой ФАБами 3 25.03.2026, 16:00

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Попадания пришлись по резервуарному парку и нефтеналивному терминалу в порту Усть-Луга.

В ночь на 24 марта СБУ совместно с Силами беспилотных систем Украины, ССО, ГУР и пограничниками атаковала Ленинградскую область России. Для этого использовались дистанционно управляемые легкомоторные самолеты А-22 с авиабомбами ФАБ-250.

Об этом говорится в Telegram-паблике «Николаевский Ванек». Последний раз указанный российский регион атаковали бомбами еще во Вторую мировую войну.

«Сегодня утром Ленинградскую область бомбили бомбами. Примечательно, что последний раз Ленинградскую область бомбили бомбами еще во времена Второй Мировой Войны, и вот сейчас», – говорится в сообщении.

Что известно об атаке

По предварительным данным, попадания пришлись по резервуарному парку и стендерам для слива и налива нефти и нефтепродуктов в порту Усть-Луга. На территории предприятия зафиксирован пожар, а «масштабы нанесенного ущерба уточняются».

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что атакованный объект является важной составляющей российской энергетической инфраструктуры и используется для экспорта и транспортировки нефтепродуктов, доходы от которых направляются на финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ ночью 25 марта вновь произошел пожар. Порт вспыхнул после атаки украинских БПЛА и ряда взрывов в регионе. Успешную атаку украинских дронов на порт Усть-Луги подтвердили местные власти.

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