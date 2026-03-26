ВСУ атаковали один из крупнейших российских НПЗ 6 26.03.2026, 15:20

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Новый удар по Ленинградской области.

В ночь на четверг, 26 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области. Сообщается о повреждениях в промышленной зоне.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Отмечается, что сначала об атаке сообщили местные жители. Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что в районе есть повреждения в промышленной зоне.

«Отражение атаки продолжается над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Киришинефтеоргсинтез — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Как пишет Astra, беспилотники уже атаковали завод в марте 2024 года, в марте 2025 года, а также в ночь на 4 октября.

В ночь на 25 марта, Ленинградскую область атаковали беспилотники. Сообщалось о пожаре в порту Усть-Луга, местные жители жаловались на взрывы и вспышки в небе.

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