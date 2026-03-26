WSJ: Принято решение о наземной операции США в Иране 14 26.03.2026, 13:03

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Она может начаться в ближайшее время.

Появилась информация о возможной подготовке наземной операции США в Иране. Об этом сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд, сославшись на источники.

По его словам, как минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая руководителей комитетов по вооружённым силам в Палате представителей и Сенате, дают понять, что такая операция уже запланирована и может начаться в ближайшее время.

Ранее издание The Jerusalem Post писало, что в США допускают сценарий, при котором у них «не останется другого выбора», кроме как начать наземную операцию для установления контроля над островом Харк — ключевым узлом, через который проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. О подобных планах также сообщал Axios.

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