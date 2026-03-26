ISW: Среди z-блогеров растет недовольство 1 26.03.2026, 9:53

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Пропагандисты все сильнее критикуют командование российской армии.

По данным Института изучения войны (ISW), в российском информационном пространстве усиливается критика действий армии РФ, которая не может добиться успехов на фронте в Украине. Недовольство внутри России растёт на фоне успешных контратак украинских сил и проблем с подготовкой к весенне-летнему наступлению.

Аналитики обратили внимание на публикацию одного из известных российских военных блогеров, который открыто раскритиковал неспособность армии добиваться побед и призвал к серьёзным реформам в сфере формирования вооружённых сил и оборонной промышленности. Он отметил, что российские войска сталкиваются с множеством трудностей, действуют малыми штурмовыми группами и уступают Украине в использовании беспилотников.

По его оценке, при текущих темпах России может понадобиться около 100 лет, чтобы захватить остальную часть Украины. Это близко к выводам ISW, где ранее предполагали, что на полную оккупацию страны при таких же темпах ушло бы примерно 83 года.

Блогер также призвал оборонную промышленность быстрее адаптироваться к технологическим изменениям и раскритиковал слабую защиту бронетехники от FPV-дронов. В ISW, в свою очередь, считают, что российские заводы могли бы временно остановить производство ради модернизации техники, а командование — отвести части с фронта для дополнительной подготовки. Однако такие меры замедлят отправку новых сил на передовую.

При этом, по оценке аналитиков, требование Владимира Путина о постоянном наступлении плохо сочетается с необходимыми реформами, которые могли бы повысить эффективность армии.

ISW также связывает рост недовольства с успешными действиями украинских сил на северо-востоке и юге страны. В частности, тот же блогер критиковал российское командование за недостоверные заявления о якобы захвате Купянска.

Дополнительным фактором стало то, что российские войска не смогли полноценно подготовиться к наступлению весной–летом 2026 года, которое, по оценке ISW, уже началось. В частности, армия РФ не сумела организовать штурм Лимана, без контроля над которым затруднено продвижение в сторону Славянска и Краматорска.

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