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Британия разрешила военным задерживать суда «теневого флота»

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  • 26.03.2026, 10:27
  • 2,374
Британия разрешила военным задерживать суда «теневого флота»
Кир Стармер

Важное решение Лондона.

Британские вооружённые силы и правоохранительные органы получили право досматривать и задерживать суда, находящиеся под санкциями Великобритании и проходящие через её территориальные воды. Соответствующее решение принял премьер-министр Кир Стармер сообщило правительство страны в среду, 25 марта.

В пресс-релизе отмечается, что новые полномочия станут очередным ударом по «теневому флоту» России, который используется для финансирования войны против Украины.

По данным британского правительства, около 75% российской сырой нефти перевозится именно такими судами, а также устаревшим флотом. В общей сложности Великобритания совместно с союзниками ввела санкции против 544 судов, относящихся к «теневому флоту».

Объявление совпало с прибытием Стармера в Хельсинки на саммит Объединённых экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force — ОЭС), где 26 марта планируется обсудить вопросы региональной безопасности и меры противодействия усиливающейся агрессивной политике России.

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