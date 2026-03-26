Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном11
- 26.03.2026, 10:48
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Представители Тегерана «хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить».
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «очень хочет» достичь соглашения о прекращении боевых действий, но «боится об этом говорить». Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, иранские представители участвуют в переговорах, однако скрывают это из страха за свою жизнь.
«Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить соглашение, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы», — отметил американский президент.
СМИ сообщают, что Вашингтон рассчитывает провести очередной раунд переговоров с Ираном о завершении войны в ближайшие выходные, 28–29 марта.