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Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

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  • 26.03.2026, 10:48
  • 4,366
Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном
Дональд Трамп

Представители Тегерана «хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «очень хочет» достичь соглашения о прекращении боевых действий, но «боится об этом говорить». Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, иранские представители участвуют в переговорах, однако скрывают это из страха за свою жизнь.

«Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить соглашение, но боятся об этом говорить, потому что считают, что их убьют их собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы», — отметил американский президент.

СМИ сообщают, что Вашингтон рассчитывает провести очередной раунд переговоров с Ираном о завершении войны в ближайшие выходные, 28–29 марта.

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