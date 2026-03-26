Дроны атаковали танкер с российской нефтью в Черном море 5 26.03.2026, 11:32

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Машинное отделение оказалось затоплено.

В Черном море, в 15 морских милях от Босфорского пролива, ночью 26 марта был атакован турецкий танкер, перевозивший нефть из порта Новороссийска, сообщает CNN Turk. По данным телеканала, судно Altura, принадлежащее компании Pergamon Denizcilik, подало сигнал бедствия, указав на нападение с использованием БПЛА и морских беспилотников. Предварительно известно, что в результате атаки повреждены верхняя палуба и машинное отделение, экипаж сообщил о пробоине на судне. Турецкий портал HaberDenizde уточняет, что один из взрывов произошёл на мостике танкера, а машинное отделение оказалось затоплено.

Согласно данным системы отслеживания судов, танкер класса Suezmax перевозил 1 млн баррелей нефти Urals, передаёт Bloomberg. Судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Украины и Швейцарии. Это уже как минимум пятый танкер с российской нефтью, подвергшийся атаке дронов в Черном море с начала года. Ранее, 13 января недалеко от терминала КТК, были атакованы три судна греческих компаний — Delta Supreme, Delta Harmony и Matilda (Thenamaris). За неделю до этого у берегов Турции морские беспилотники повредили танкер Elbus, шедший под флагом Палау в порт Новороссийска.

После подачи сигнала бедствия на помощь Altura прибыло находившееся поблизости судно Erdek, а также три спасательных катера береговой охраны.

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