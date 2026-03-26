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Израиль ликвидировал командующего флота КСИР

  • 26.03.2026, 13:22
  • 4,592
Израиль ликвидировал командующего флота КСИР
Алирез Тангсири

Он отвечал за блокаду Ормузского пролива.

В результате удара по городу Бандар-Аббас, расположенному рядом с Ормузским проливом, ликвидирован командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири. По информации The Jerusalem Post, об этом в четверг заявил израильский чиновник. При этом оборонное ведомство страны не стало ни подтверждать, ни опровергать факт удара.

Источник The Times of Israel отметил, что Тангсири курировал вопросы, связанные с возможным перекрытием Ормузского пролива. Аналогичную информацию распространила и государственная телерадиокомпания Kan.

До начала войны через Ормузский пролив ежедневно проходило около 15 млн баррелей сырой нефти и еще 5 млн баррелей нефтепродуктов из Персидского залива. К началу текущей недели объем этих поставок сократился на 16 млн баррелей.

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