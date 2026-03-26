Tesla готовит «нечто круче минивэна» 4 26.03.2026, 18:29

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Фото: Autoblog (AI-generated image)

Маск намекнул на новый тип семейного авто.

Tesla может вскоре представить принципиально новый автомобиль для повседневных поездок. Об этом заявил миллиардер Илон Маск, пообещав модель, которая будет «намного круче минивэна», пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне сокращения линейки — компания постепенно отказывается от Model S и Model X — у Tesla остаются Model 3, Model Y и Cybertruck. Однако новый проект, судя по заявлениям Маска, должен занять нишу семейного транспорта, не повторяя традиционные форматы.

Комментарий прозвучал в соцсети X в ответ на просьбу выпустить минивэн. Маск дал понять, что компания работает над альтернативой, но не раскрыл деталей. Это уже вызвало волну предположений.

Одной из возможных версий считается создание пассажирской версии Cybertruck — более закрытого и комфортного внедорожника с гибкой конфигурацией салона. Такой автомобиль мог бы объединить вместительность минивэна с футуристичным дизайном и внедорожными возможностями.

Фото: Tesla

Другой вариант — развитие концепта Robovan, представленного ранее. Этот проект ориентирован на перевозку людей и грузов в условиях автономного вождения, однако пока больше подходит для коммерческого использования.

Фото: Tesla

Эксперты отмечают, что Tesla традиционно избегает классических сегментов, создавая гибридные форматы. Поэтому новый автомобиль может стать очередной попыткой переосмыслить семейный транспорт — с акцентом на технологии, пространство и нестандартный дизайн.

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