Украинцы отбили штурм Константиновки с четырех направлений 2 26.03.2026, 18:36

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Уничтожена техника и живая сила врага.

Силы обороны Украины продемонстрировали образцовую стойкость, отразив масштабный комбинированный штурм российских войск на Константиновском направлении. Основной удар на себя приняли бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода во взаимодействии с соседними подразделениями.

Оккупанты разработали сложный план атаки, пытаясь прорваться сразу с четырех направлений. В качестве отвлекающего маневра со стороны Торецка были запущены два танка, "зашитых" дополнительной защитой. Одновременно с этим штурмовать должны были три группы пехоты.

Несмотря на надежды врага на эффект неожиданности и сложность маневров, украинские защитники вовремя обнаружили и остановили все группы противника.

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