Мелания Трамп презентовала робота-гуманоида, который заговорил по-украински

Мелания Трамп презентовала робота-гуманоида, который заговорил по-украински4
- 26.03.2026, 19:21
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Первая леди США Мелания Трамп 25 марта презентовала в Белом доме человекоподобного работа Figure 3 на саммите Fostering the Future Together, посвященном образованию и безопасности детей в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил CNN.
Робот прошел зал на двух «ногах», поздравил гостей на 11 языках и продемонстрировал точные движения, в отличие от недавнего инцидента с роботом в стране-агрессоре РФ. Речь идет о гуманоиде AIdol, который упал на сцене во время официального дебюта на технологическом мероприятии в Москве 10 ноября 2025 года. Как сообщал Newsweek, робот, созданный компанией Idol из преимущественно российских компонентов, потерял равновесие при выходе на сцену и оставил несколько деталей на полу.
FOSTERING THE FUTURE TOGETHER— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) March 26, 2026
Our world is transforming, and through the use of AI, we can now access centuries worth of humanity’s knowledge base.
|| 45 Nations || 1 Humanoid
|| The White House || 2026 Inaugural Global Summit pic.twitter.com/fSqQDI2UWG
Мелания Трамп назвала работа Figure 3 «первым американским человекоподобным гостем в Белом доме» и заявила, что такие системы могут стать частью школьного обучения, помогая детям учиться, играть и развивать интересы. Она также отметила, что безопасность следующего поколения «всегда является наивысшим приоритетом».
Figure 3 завершил речь поздравлениями на 11 языках, в том числе и на украинском.
«Добро пожаловать», – сказал гуманоид.
В зале были первые леди разных стран, в частности, из Израиля Сара Нетаньяху, а также из Украины Елена Зеленская. Кроме того, были представители технологических компаний.
Первая леди США провела в зале всего семь минут для вступительной речи, после чего покинула мероприятие до панельной дискуссии и неформального общения.