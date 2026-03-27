31 марта 2026, вторник, 15:14
Заброшенная трасса в Токио превратилась в рай для фанатов Porsche

  • 27.03.2026, 14:51
Фото: Luftgekuhlt

Шоу собрало 220 культовых моделей.

В Токио прошел один из самых эффектных автомобильных показов года — Luft Tokyo. Уникальность события в том, что площадкой стала выведенная из эксплуатации часть скоростной магистрали KK Line, превратившаяся в идеальную сцену для классических Porsche, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Шоу собрало более 11 600 посетителей и около 220 автомобилей, большинство из которых — культовые модели с воздушным охлаждением. Атмосфера сочетала индустриальный урбанизм с автомобильной эстетикой, создавая редкое по силе визуальное впечатление.

Проект Luftgekühlt, уже ставший культовым среди поклонников Porsche в США, успешно вышел на японскую сцену. По словам основателя Патрика Лонга, интерес превзошел ожидания и подтвердил глобальную страсть к бренду.

Выбор Японии оказался неслучайным. Страна давно славится своей почти легендарной автомобильной культурой — от скрытых в гаражах редчайших машин до уличных спорткаров, напоминающих гоночные болиды.

Следующим шагом команды станет шоу Air|Water в Калифорнии, где представят более широкий спектр моделей Porsche. Однако повторить атмосферу токийского события будет непросто.

Luft Tokyo показал, что автомобильные выставки могут быть не просто демонстрацией техники, а полноценным культурным событием — с настроением, историей и сильной визуальной подачей.

