Силы обороны Украины поразили интересную цель в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины поразили интересную цель в оккупированном Крыму3
- 27.03.2026, 14:52
В ночь на пятницу, 27 марта, Силы обороны поразили вражеский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Примечательно, что он должен выявлять и противодействовать малоразмерным дронам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также в Евпатории была поражена наземная станция управления беспилотниками «Форпост». Кроме того, украинские защитники нанесли удар по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.
Силы обороны также поразили склад боеприпасов российских оккупантов в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области.
В Генштабе сообщили, что украинские воины также поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).
Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на ВОТ Донецкой области.
Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба и потери российских оккупантов.