Силы обороны Украины поразили интересную цель в оккупированном Крыму

3
  • 27.03.2026, 14:52
  • 5,998
Подробности.

В ночь на пятницу, 27 марта, Силы обороны поразили вражеский радиолокационный комплекс «Валдай» в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Примечательно, что он должен выявлять и противодействовать малоразмерным дронам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также в Евпатории была поражена наземная станция управления беспилотниками «Форпост». Кроме того, украинские защитники нанесли удар по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Силы обороны также поразили склад боеприпасов российских оккупантов в районе Мангуша на ВОТ Донецкой области.

В Генштабе сообщили, что украинские воины также поразили склады материально-технических средств противника в районах Рыбинского (ВОТ Донецкой области) и Новоселовки (ВОТ Запорожской области).

Кроме того, был нанесен удар по району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на ВОТ Донецкой области.

Сейчас уточняются масштабы нанесенного ущерба и потери российских оккупантов.

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин