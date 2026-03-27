Новый украинский дрон-перехватчик STRILA-2 получит ракетный ускоритель 27.03.2026, 17:59

Его задача — сбивать «Шахеды».

Новый украинский дрон-перехватчик STRILA-2 получит ракетный ускоритель, аналогичный тому, который используется на немецком Jäger, пишет военный портал «Милитарный» со ссылкой на управляющего директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного.

Отмечается, что это стало возможным после инвестиций немецкой компании в отечественного производителя беспилотных систем WIY Drones, который в настоящее время производит дроны STRILA.

При создании нового перехватчика разработчики привлекут технологии, которыми располагает немецкий производитель, в частности, интегрируют на STRILA-2 небольшой твердотопливный ракетный бустер, который используется на новейшем дроне-перехватчике Jäger от Quantum Systems.

«Ускоритель предназначен для быстрого подъема немецкого дрона на высоту нескольких километров. Далее Jäger летит к цели уже с помощью четырех основных электродвигателей», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аналогичный метод будет использовать и перспективный украинский перехватчик STRILA-2.

Кроме того, в рамках сотрудничества разработчики этого беспилотника от WIY Drones получат решения по программам искусственного интеллекта, которые в своих БПЛА использует Quantum Systems.

Отмечается, что дрон-перехватчик STRILA специально создан для поражения воздушных целей типа Shahed, скоростных разведывательных аппаратов и других беспилотников, которые сейчас применяет Россия в войне против Украины.

