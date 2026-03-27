«Спасите коров»: россияне запустили флешмоб против уничтожения скота 6 27.03.2026, 18:52

Акция проходит в нескольких регионах РФ.

Российские фермеры запустили сетевой флешмоб против уничтожения скота в Новосибирской области. Люди фотографируются с плакатами и присылают фото с тегами #спаситекоров и #губернаторакответу. Новосибирских фермеров поддерживают владельцы скота из других регионов, некоторые фотографируются на фоне своих животных.

«Я против убийства скота! Где доказательства болезни?», «Фермерство – это жизнь, а не полигон для убоя», – пишут участники акции.

Как минимум на 12 человек полиция составила административные протоколы. Людей обвинили в организации «массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка» и «неповиновении требованиям сотрудников полиции».

