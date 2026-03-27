закрыть
27.03.2026, 18:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Спасите коров»: россияне запустили флешмоб против уничтожения скота

6
  • 27.03.2026, 18:52
  • 3,176
Акция проходит в нескольких регионах РФ.

Российские фермеры запустили сетевой флешмоб против уничтожения скота в Новосибирской области. Люди фотографируются с плакатами и присылают фото с тегами #спаситекоров и #губернаторакответу. Новосибирских фермеров поддерживают владельцы скота из других регионов, некоторые фотографируются на фоне своих животных.

«Я против убийства скота! Где доказательства болезни?», «Фермерство – это жизнь, а не полигон для убоя», – пишут участники акции.

Как минимум на 12 человек полиция составила административные протоколы. Людей обвинили в организации «массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка» и «неповиновении требованиям сотрудников полиции».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко
Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова»
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин