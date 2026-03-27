Volkswagen выпустила самый большой и мощный электрокар марки 7 27.03.2026, 19:15

Фото: Volkswagen

Дизайн паркетника совершенно нетипичен для немецкого автопроизводителя.

Компания Volkswagen объявила в Китае старт приема заказов на новый крупный кроссовер ID.Unyx 08, который разработан специально для местного рынка совместным с JAC предприятием Volkswagen Anhui. Цена варьируется от 240 тыс. до 300 тыс. юаней. Дизайн паркетника совершенно нетипичен для немецкой марки и отсылает разве что к представителям азиатского автопрома.

Длина Volkswagen ID.Unyx 08 составляет 5000 мм, колесная база — 3030 мм. Кроссовер построен на 800-вольтовой электрической архитектуре и предлагается с аккумуляторными батареями от CATL емкостью 82 кВтч и 95 кВтч. Базовая версия имеет 313-сильный мотор сзади, а полноприводная двухмоторная — 503-сильную систему, которая ускоряет электрокар с нуля до «сотни» за 4,9 секунды.

Максимальная дальность хода без подзарядки у моноприводной версии с самым большим аккумулятором — 730 км. При зарядке пиковой мощностью 315 кВт восполнить энергию с 10% до 80% можно за 20 минут.

Электромобиль оснащен интеллектуальной системой помощи водителю уровня L2 и имеет современный технологичный интерьер с тремя экранами на передней панели. В список оборудования входят сиденья с функцией массажа, опциональный встроенный холодильник, электрохромная панорамная стеклянная крыша и аудиосистема с 20 динамиками.

