Премьер-министр Монголии подал в отставку 27.03.2026, 20:06

Гомбожавын Занданшатар попросил об отставке на закрытом заседании правящей Монгольской народной партии.

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар попросил об отставке на закрытом заседании руководящего совета правящей Монгольской народной партии (МНП). Об этом сообщил генеральный секретарь партии Янгуугийн Содбаатар.

По его словам, члены партии на заседании обсуждали вопросы экономического кризиса и стагнации государственной деятельности на парламентском уровне, связанные с геополитическими конфликтами.

«В ходе этого заседания удовлетворена просьба Занданшатара об отставке с поста премьер-министра по его собственному желанию», — сказал Содбаатар, его слова приводит монгольский портал Ikon.

По словам генерального секретаря, в случае одобрения отставки МНП вынесет на рассмотрение парламента новую кандидатуру. Имя нового премьер-министра будет объявлено на конференции парламента.

