Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой

Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой6
- 27.03.2026, 21:14
Спутниковые снимки.
В российском порту Приморск (Ленинградская область) пожар на нефтяном терминале продолжается уже пятые сутки. В ночь на 27 марта огонь набрал новую силу после очередной атаки беспилотников.
Об этом сообщают «Схемы».
По данным со спутниковых снимков Planet Labs, в ночь на 27 марта на нефтяном терминале в Приморске было зафиксировано новое обострение пожара. Огонь, который не утихал с 23 марта, усилился после очередной атаки беспилотников.
На снимках видно, что пламя охватило новые участки инфраструктуры порта, а густой дым поднимается над территорией терминала.