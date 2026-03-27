закрыть
31 марта 2026, вторник, 21:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой

6
  • 27.03.2026, 21:14
  • 7,610
Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой

Спутниковые снимки.

В российском порту Приморск (Ленинградская область) пожар на нефтяном терминале продолжается уже пятые сутки. В ночь на 27 марта огонь набрал новую силу после очередной атаки беспилотников.

Об этом сообщают «Схемы».

По данным со спутниковых снимков Planet Labs, в ночь на 27 марта на нефтяном терминале в Приморске было зафиксировано новое обострение пожара. Огонь, который не утихал с 23 марта, усилился после очередной атаки беспилотников.

На снимках видно, что пламя охватило новые участки инфраструктуры порта, а густой дым поднимается над территорией терминала.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

