Пожар на нефтетерминале Приморска вспыхнул с новой силой 6 27.03.2026, 21:14

Спутниковые снимки.

В российском порту Приморск (Ленинградская область) пожар на нефтяном терминале продолжается уже пятые сутки. В ночь на 27 марта огонь набрал новую силу после очередной атаки беспилотников.

Об этом сообщают «Схемы».

По данным со спутниковых снимков Planet Labs, в ночь на 27 марта на нефтяном терминале в Приморске было зафиксировано новое обострение пожара. Огонь, который не утихал с 23 марта, усилился после очередной атаки беспилотников.

На снимках видно, что пламя охватило новые участки инфраструктуры порта, а густой дым поднимается над территорией терминала.

