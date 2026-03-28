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Электромобиль Tesla проехал от Тихого до Атлантического океана на автопилоте

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  • 28.03.2026, 12:03
  • 3,696
Электромобиль Tesla проехал от Тихого до Атлантического океана на автопилоте
Фото: Tesla

Поездка длилась 2 дня и 20 часов.

Электромобиль Tesla Model 3 совершил трансконтинентальный автопробег протяженностью 4396 км без всякого вмешательства водителя. Об этом сообщается на сайте Tesla.

Американец Дэвид Мосс стартовал в Лос-Анджелесе, а финишировал в городе Мертл-Бич в Южной Каролине. Таким образом он смог пересечь Северную Америку, проехав от Тихого океана до Атлантического.

Фото: Tesla

Вся поездка длилась 2 дня и 20 часов и за это время американец ни разу не взял управление электрокаром Tesla Model 3 на себя. Седан передвигался на автопилоте, а водитель лишь следил за дорогой, как того требует система автономного движения Tesla Full Self Driving (FSD).

Дэвид Мосс рассказал, что активно использует автопилот Tesla FSD в ежедневных поездках и уже проехал в таком режиме почти 21 тыс. км. По его словам, система его никогда не подводила, хотя у других водителей ошибки автопилота фиксировались часто и это даже приводило к многочисленным ДТП.

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