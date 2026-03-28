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США уже дважды разгромили флот Ирана

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  • 28.03.2026, 21:45
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США уже дважды разгромили флот Ирана

Что напоминает история на фоне нового конфликта.

На фоне текущего военного противостояния между США и Ираном эксперты вновь вспоминают малоизвестный эпизод конца холодной войны — операцию «Молящийся богомол» 1988 года, в ходе которой американский флот нанес сокрушительное поражение ВМС Ирана, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для операции стал подрыв американского фрегата USS Samuel B. Roberts на иранской мине в Персидском заливе. Взрыв едва не уничтожил корабль, несколько моряков получили тяжелые ранения. В ответ США провели масштабную военную операцию — крупнейшее морское столкновение с их участием со времен Второй мировой войны.

Всего за один день американские силы уничтожили две иранские нефтяные платформы, использовавшиеся в военных целях, потопили несколько кораблей, включая ракетный катер Joshan, и серьезно повредили фрегаты Sahand и Sabalan. В операции применялись палубная авиация, ракеты «Гарпун» и управляемые бомбы.

Военные отмечали, что действия продемонстрировали технологическое и тактическое превосходство США на море. При этом операция стала единственным случаем прямого обмена противокорабельными ракетами между ВМС США и противником.

После столкновения напряженность постепенно снизилась, а уже в 1989 году завершилась ирано-иракская война. Однако последствия конфликта продолжились в юридической плоскости: в 2003 году Международный суд ООН признал действия США незаконным применением силы, но не нарушающими двусторонний договор о торговле.

Сегодня, на фоне нового витка конфликта, этот эпизод рассматривается как напоминание о том, что США уже имели опыт прямого военного столкновения с Ираном — и выходили из него победителем.

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