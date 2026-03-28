Еще один союзник Ирана присоединился к войне 28.03.2026, 13:27

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По Израилю полетели ракеты.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили о первой атаке на Израиль с начала войны на Ближнем Востоке. На фоне новых обстрелов это может означать, что конфликт выходит за пределы прямого противостояния Ирана, США и Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом группировка фактически заявила о своем вступлении в конфликт, что повышает риск его дальнейшего расширения на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль сообщил, что работал над перехватом ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Также хуситы заявили, что будут продолжать свои операции до тех пор, пока, по их словам, не прекратится «агрессия» на всех фронтах.

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