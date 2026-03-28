В Литву из Беларуси вернулись меньше 10% застрявших фур 1 28.03.2026, 13:59

5,028

На то есть две причины.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, начиная со вторника 122 грузовика проехали через пограничный пункт «Мядининкай» («Каменный Лог»), а 55 — через «Шальчининкай» («Бенякони»), пишет «Телеграф».

Таким образом в соседнюю страну вернулись чуть меньше 10% от 1900 ранее заявленных фурии прицепов.

«Если такая пропускная способность сохранится, то, вероятно, в течение следующих суток количество грузовиков достигнет 200», - заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (ВСАТ) Гедрюс Мишутис, агентству BNS в субботу.

Ранее Повилас Дрижас, глава Международного альянса транспортной логистики (TTLA), заявил, что процесс возвращения литовских фур из Беларуси может занять время. И причины тому две. Первая — не все административные процедуры еще пройдены. Вторая — стоимость парковки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com