В Литву из Беларуси вернулись меньше 10% застрявших фур

В Литву из Беларуси вернулись меньше 10% застрявших фур1
- 28.03.2026, 13:59
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На то есть две причины.
По данным Службы охраны госграницы Литвы, начиная со вторника 122 грузовика проехали через пограничный пункт «Мядининкай» («Каменный Лог»), а 55 — через «Шальчининкай» («Бенякони»), пишет «Телеграф».
Таким образом в соседнюю страну вернулись чуть меньше 10% от 1900 ранее заявленных фурии прицепов.
«Если такая пропускная способность сохранится, то, вероятно, в течение следующих суток количество грузовиков достигнет 200», - заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (ВСАТ) Гедрюс Мишутис, агентству BNS в субботу.
Ранее Повилас Дрижас, глава Международного альянса транспортной логистики (TTLA), заявил, что процесс возвращения литовских фур из Беларуси может занять время. И причины тому две. Первая — не все административные процедуры еще пройдены. Вторая — стоимость парковки.