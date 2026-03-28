В России осужденный на 13 лет зам Шойгу решил «сдать» других чиновников 12 28.03.2026, 14:12

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Тимур Иванов

Тимур Иванов предложил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Бывший заместитель министра обороны РФ и ближайший соратник Сергея Шойгу Тимур Иванов, приговоренный к 13 годам за коррупцию, предложил заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, пообещав дать показания на других чиновников. Как стало известно «Коммерсанту», соответствующее ходатайство Иванов подал утром 27 марта в СИЗО «Лефортово» после завершения ознакомления с 458 томами своего второго уголовного дела — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд рублей, легализации преступных доходов и незаконном хранении оружия.

В ходатайстве на имя руководителя следственной группы СКР Сергея Коровина Иванов выразил готовность сообщить о противоправной деятельности ряда чиновников, а также об их имуществе, что, по его мнению, позволит обратить в доход государства собственность на миллиарды рублей. При этом бывший зам Шойгу отметил, что готов сотрудничать лишь «в случае объективной оценки содеянного им». Иванов отрицает получение взяток, но признает, что злоупотребил должностным положением.

Как пишет «Коммерсантъ», в своем обращении Иванов рассказал о взаимоотношениях с другим фигурантом дела — соучредителем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым, признавшим вину. По версии следствия, именно от Фомина Иванов в 2018–2023 годах получил взятку не менее 1,185 млрд рублей в виде работ и стройматериалов. Взамен, полагает следствие, военное ведомство заключило с компаниями Фомина многомиллиардные контракты.

Еще один эпизод связан с получением взятки в 152 млн рублей в виде невозвратного кредита агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого был Сергей Бородин — доверенное лицо Иванова. Третий эпизод касается безвозмездного строительства бани с котельной стоимостью 56 млн рублей рядом с домом бывшей жены Иванова Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе. Кроме того, Иванову вменяют незаконное хранение и изготовление оружия — у него нашли незарегистрированную копию револьвера Colt образца 1851 года и два переделанных в обрез охотничьих карабина.

Сам Иванов настаивает, что его действия следует квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), поскольку он незаконно продолжил заниматься бизнесом, став чиновником. По его словам, в 2014 году, когда он еще не был замминистра, а возглавлял «Главное управление обустройства войск» и «Оборонстрой», он вместе с Фоминым создал совместное предприятие на базе «Олимпситистроя». Иванов отвечал за получение контрактов и общение с чиновниками, Фомин — за строительство, доходы они делили 50 на 50. В результате, утверждает обвиняемый, «Олимпситистрой» из небольшой компании превратился в подрядчика с контрактами на 140 млрд рублей.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев не подтвердил и не опроверг информацию о ходатайстве, но заявил, что расследование дела его подзащитного нельзя назвать объективным и эффективным. «Очевидно, деятельность следственной группы была направлена на то, чтобы поглубже закопать Тимура Иванова, а отнюдь не на установление истины», — сказал защитник.

В июле 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому делу — о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Находясь под стражей, бывший замминистра обороны неоднократно просился на войну против Украины, но ему отказали.

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