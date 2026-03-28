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Израиль атаковал уникальный ядерный объект Ирана

  • 28.03.2026, 14:35
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Израиль атаковал уникальный ядерный объект Ирана
Photo: AP

Стали известны первые подробности операции.

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) одновременно нанесли удары по трем зонам в Иране. Более 50 самолетов, действовавших под разведывательным сопровождением АМАНа, выполнили налет по объектам инфраструктуры иранского режима.

Об этом сообщает 12-й канал.

Удары были нанесены одновременно по заводу тяжёлой воды в Араке, который служил ключевой базой для производства плутония для ядерного оружия, а также по уникальному для Ирана предприятию в Йезде, производящему взрывчатые вещества, необходимые для процесса обогащения урана.

Налёт состоял из трех волн атак, продолжавшихся несколько часов. В ходе операции были поражены ключевые объекты ядерной программы в Араке и Йезде, а также производственные площадки вооружений иранского режима. Среди атакованных объектов — военное производство, выпускавшее разнообразные виды оружия, и объект министерства обороны Ирана, где разрабатывались и производились усовершенствованные взрывные устройства.

Второй объект снабжал оружием террористические подразделения режима, включая ХАМАС и Хизбаллу. Также был поражен завод по производству компонентов для баллистических ракет и ракет класса «воздух-воздух». Атака по этим объектам и предприятиям нанесла комплексный удар по производственным возможностям режима, а также по его программе баллистических ракет и ядерной программе.

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