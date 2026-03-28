Топливо в Польше подешевеет еще до Пасхи

Топливо в Польше подешевеет еще до Пасхи2
- 28.03.2026, 14:48
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Сенат и президент оперативно утвердили правительственный пакет мер.
В Польше приняли пакет законов, снижающий акцизы и НДС на топливо. Ожидается, что цены на заправках снизятся уже в ближайшие недели — литр бензина может подешеветь на 1 злотый 20 грошей. Программа стала ответом на топливный кризис и рост цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает «Польское радио».
Снижение цен на топливо должно стать заметным на польских заправках еще до пасхальных праздников, то есть до 5 апреля. Вчера соответствующие законы практически молниеносно принял без поправок сначала Сейм Польши, а затем Сенат. Спустя несколько часов их подписал президент Польши Кароль Навроцкий прямо в самолете во время поездки в США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил вчера, что правительство решило ускорить работу над законопроектами о снижении цен на топливо из-за информации о возможном росте напряженности на Ближнем Востоке.
За последнюю неделю цены на заправках в Польше выросли от нескольких грошей до 2 злотых (0,5 евро) в зависимости от региона и вида топлива.
Правительственный пакет законов предусматривает снижение акцизов и НДС на топливо. Литр бензина должен подешеветь на 1 злотый 20 грошей (30 евроцентов).
Водители в Польше довольны правительственной программой «Более низкие цены на топливо»:
— Очень хорошее решение. Правительство показывает, что видит проблему и старается найти решение в подходящий момент. Я не считаю, что это решение запоздалое. Я доволен.
— Слышал, что будет примерно на 1 злотый 20 грошей дешевле. При нынешних ценах это очень много. Должно быть еще дешевле.
— Рост цен на топливо в последнее время я не особо ощутила. Все равно приходилось заправляться. Так что это был короткий период.
Программа правительства Польши о снижении цен на топливо является ответом на топливный кризис, связанный с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и опасениями дальнейшего роста цен на топливо.